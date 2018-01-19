الأمم المتحدة تُحذر ” الحوثي ” بإدراجه ضمن قائمة العقوبات

واشنطن(صدى):

في ظل استمرار النظام الإيراني، بتوريد الأسلحة والصواريخ لميليشيات الحوثي الإرهابية، أدانت الأمم المتحدة في تقرير لها، دعم إيران للحوثيين.

كما أوضح التقرير، أنه إذا تم استمرار محمد علي الحوثي، بهذه الأفعال التي تهدد السلم والأمن؛ فسوف يتم إدراجه ضمن قائمة العقوبات.

وأشار التقرير إلى عدم استبعاد وجود خبراء صواريخ إيرانيين ولبنانيين يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريباً في دولة ثالثة، في إشارة لإيران وجنوب لبنان.

ولفت التقرير إلى قيام ميليشيا الحوثي، بمنع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من زيارة صنعاء، رافضين النقاش معه بشأن أي من مقترحاته.