انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يتراجع بنسبة 1%

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضًا في مستوياتها، بالتزامن استمرار انخفاض مخزونات الخام الأمريكي وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس إلى 68.62 دولار للبرميل بنسبة 1%، كما انخفضت العقود الآجلة لخام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم فبراير إلى 63.17 دولار للبرميل بنسبة 1.22%.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، انخفاض مخزونات النفط بحوالي 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بانخفاضه إلى 425 ألف برميل.

كما أعلن تقرير ” أوبك ” الشهري عن زيادة المنظمة لتوقعاتها بشأن نمو الانتاج النفطي من جانب منتجين مستقلين.