الأحد المقبل.. اجتماع عاجل لدراسة أوضاع سوق النفط بمسقط

عادل الحربي (صدى):

تزداد المخاوف حول طفرة في الانتاج النفطي الصخري والرملي من الولايات المتحدة وكندا على حد سواء، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وتنظم اللجنة الوزارية الخماسية التي تضم ” عمان، روسيا، الكويت، فنزويلا، الجزائر ” اجتماعًا؛ لدراسة أوضاع سوق النفط في العاصمة العمانية مسقط، يوم الأحد المقبل؛ تزامنًا مع تزايد هذه المخاوف.

وستبحث اللجنة أوضاع السوق والمخزونات حاليًا، وتتطرق إلى دعوات البعض إلى إعداد استراتيجية متدرجة للخروج من اتفاق خفض الانتاج، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النفط فوق 70 دولارًا إلى طمع منتجي النفط الصخري في زيادة الانتاج.