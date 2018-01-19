 ” التواصل العدلي ” يستقبل 2572 استفسار منذ انطلاقه

عادل الحربي (صدى):

كشفت حساب التواصل العدلي على موقع ” تويتر “، عن تلقيه 2572 استفساراً، منذ تفعيله أغسطي الماضي من قبل وزارة العدل، وحتى الآن.

ويساعد الحساب في الحصول على معلومات والرد على استفسارات المواطنين بشأن الجوانب القضائية أو التنظيمية للمراجعين، بشكل سريع وواسع، أكثر من قبل.

وكانت أكثر الأجوبة التي ردها الحساب منذ انطلاقه، خاصة بالمراجعين، وكذلك عدم حاجة المواطنة إلى معرف لدى المحاكم في حال كانت بصمتها مسجلة في الأحوال المدنية، بالإضافة إلى التمكن من استخراج وكالة شرعية والموكل خارج المملكة عن طريق القنصليات والسفارات التابعة للمملكة بالخارج، وأخيراً أكد أنها لا يمكن إيقاف سند التنفيذ أو تأجيله أو تقسيطه إلا بموافقة طالب التنفيذ.