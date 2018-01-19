صحة المدينة تتعرض لانقطاع الكهرباء ..والسبب سرقة ” كيبل”

نايف السالم(صدى):

واجهت إدارة الحج التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، والواقعة داخل حرم مستشفى الملك فهد، مشكلة خلال الأيام السابقة في الكهرباء، بانقطاع التيار الكهربائي عن المبني، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشفت التحريات أن السبب وراء انقطتع الكهرباء، هو سرقة كيبل الكهرباء المغذي للإدارة، والذي يتجاوز طوله 30 مترًا.

ويذكر أنه قد تم إبلاغ مركز الشرطة المختص عن سرقة الـ ” الكيبل” وقد تم اتخاذ الاجراءات الازمة حيال هذا الأمر، بالإضافة إلى توفير أفراد من الحراسات الأمنية التابعة للصحة في الموقع.