تحليل دم جديد يساعد في اكتشاف السرطانات الخبيثة مبكرا

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أجريت على ألف مريض في المراحل المبكرة للسرطان، وجود تحليل دم جديد يمكنه تشخيص ثماني أنواع من السرطانات الأكثر شيوعاً في مرحلة مبكرة.

وطوَّر باحثون أمريكيون، التحليل الجديد، مشيرين إلى أنه نجح بنسبة 70% في اكتشاف المرض قبل انتشاره، ما يساعد في علاجه مبكراً، وسيساهم في الحفاظ على حياة آلاف البشر.

وقال البروفيسور بيتر جيبس من معهد ” والتر وإليزا ” في ملبورن، إن التحليل يبحث عن جزيئات الحمض النووي التي تلقيها الخلايا الميتة في الدم، والبروتينات المرتبطة بسرطان الأمعاء والصدر والكبد والرئة والمريء والمبيض والبنكرياس والمعدة.