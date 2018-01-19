يستهدف نشر ثقافة القراءة.. ” بسطة حسن ” تجعل من الأماكن العامة معرضا للكتب

خالد الضبيبي(صدى):

نفذ الكاتب حسن آل حمادة، مشروعه الخاص به الذي جاء مختلفًا ومتميزًا؛ بهدف نشر ثقافة القراءة، بين جميع طبقات المجتمع ومختلف الفئات.

يقوم ” آل حمادة ” إسبوعيًا بالوقوف في أحد المناطق العامة، مثل كورنيش القطيف بالمنطقة الشرقية، أو الحدائق العامة، وغيرها؛ ليبسط ” كتبًا ” تحمل الكثير من المعلومات في مختلف المجالات؛ ليشجع المواطنين على الإقبال على القراءة.

وتتضمن ” بسطة ” حسن العديد من الفعاليات التي لا تتوقف عند توفير الكتب فقط؛ إلا أنها تشمل وجود أمسيات شعرية، وفقرات لقراءة القصص للأطفال، وغيرها من الأمور التي تجذب الترددين على بسطته.

ويقول ” آل حمادة ” أنه نفذ العديد من المشاريع؛ لنشر ثقافة القراءة بشكل يومي؛ موضحًا أنه مشروعه الأخير يحمل أسم ” بسطة ” ؛ ليجمع بين النخبوية والطبقة الشعبية.