رفع إنتاج نشا الذرة بشركة ” مفسكو “.. والعمل على توطين التقنيات

علي العنزي(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية ” مفسكو “، زياد آل الشيخ، أن التوسعة الجديدة لمصنع الشركة جاءت بشراكة بين شركة ” أراسكو ” بالمملكة، وشركة ” كارجل ” الأمريكية، باستثمارات تقدر بـ 630 مليون ريال.

وأوضح ” آل اشيخ “، خلال افتتاحه التوسعة لجديدة، أن التوسعة سترفع الطاقة الاستيعابية من نشا الذرة ومشتقاته إلى ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الطاقة ستلبي احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التوسع في التصدير إلى الشرق الأوسط.

وقال ” آل الشيخ “، إن الشركة ستسهم في توطين التقنيات وتدريب كوادر وطنية في مجالات عديدة، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في صناعات غذائية ذات قيمة مضافة.