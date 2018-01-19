وظائف شاغرة للسيدات بشركات مجموعة الناغي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسيدات،بالرياض وجدة، والخبر.

والوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد التخصصات.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظفة الاستقبال (الخبر).

– موظفة الاستقبال (الرياض).

– موظفة الاستقبال (جدة).

– تنفيذي مبيعات (الخبر).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (جدة).

وأعلنت الشركة أن التقديم متاح حتى تاريخ 19 مارس 2018م ، من (هنا)