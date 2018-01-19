 العمل: السعودديات المتزوجات من أجنبي ” عاطل ” لهم ضمان اجتماعي

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن شمول المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، للسعوديات المتزوجات من أجانب عاطلين عن العمل، مؤكدة ارتفاع عدد المستفيدين فيه إلى 900 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات عبر موقعها الإلكتروني، يُستثنى منه الأيتام وأسر النازحين وأبناء السجين، والمتغيب، والأسر المهجورة لمن هم أقل من 18 سنة.

وأعلنت الوزارة، عن عدم صرف مساعدات سنوية في برنامج التأهيل الشامل للمعاقين.