 بلدية القطيف تغلق وتنذر 174 محلاً رصد عليها عدد من المخالفات

تركي السالم(صدى):

أغلقت بلدية محافظة القطيف ممثلة ببلدية عنك, 38 محلاً، وأنذرت 136 محلا آخر، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية، فيما قامت بضبط 60 مخالفة موجبة للغرامات، وذلك ضمن الجولات التي نفذتها البلدية لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لرفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخدمات في بلدة عنك.

وتضمنت الجولات 456 جولة تفتيشية، نتج عنها مخالفة 60 محلاً وإنذار 136 وإتلاف 97 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11لترا من المواد السائلة، و 5 أواني غير صالحة، مع إغلاق 22 محلاً خاصة بصحة البيئة و 16 محلاً غير متعلقة بالصحة العام مخالفه للأنظمة، وإصدار أو تجديد أو نقل ملكية لـ 57 رخصة مهنية، كما تضمنت نقل 3380 طنا من النفايات، و3650م3 من الأنقاض، إضافة إلى أن إزالة 15 سيارات تالفة.

وأوضح مدير إدارة صحة البيئة ببلدية عنك الدكتور فيصل البيابي, أن الجولات تهدف إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية، مفيدا أن ما تم تنفيذه من أعمال في بلدة عنك، يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية.

ومن جهتها, أطلقت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة صحة البيئة حمله على مستوى محافظة بقيق والهجر التابعة استهدفت المنشآت الصحية كالمطاعم والبوفيهات والبقالات ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة والباعة الجائلين بالمواقع العشوائية.

وأبان رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن الحملة التي تأتي وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تشديد الرقابة الشاملة على جميع المنشآت الصحية، أسفرت عن زيارة 89 منشأة، تم على اثرها تحرير 42 مخالفة وإنذار 31 منشأة، وإغلاق 9 منشآت لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، ومصادرة ١٢٠٥ كيلو جرام، كما بلغ عدد الإتلافات 195 كيلو جرام، فيما بلغ أجمالي قيمه المخالفات 37700 ريال .

وأكد آل عريج أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الصحية والغير الصحية بالمحافظة والهجر التابعة للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والسلع المعروضة وسلامة ما يقدم للمستفيدين ومدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات وتطبيق الأنظمة البلدية والتعليمات.

ومن جانب آخر, رفعت إدارة النظافة والحركة ببلدية محافظة الخفجي ما يعادل 11790 م3 من الأنقاض المختلفة والمجهولة المصدر، وذلك ضمن برنامج حملاتنا مستمرة، في الأحياء والمراكز التابعة لها، التي ركزت على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية .

وأفاد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن كمية الأنقاض التي تم رفعها خلال المرحلة الثانية من المدة الزمنية للحملة ما يعادل 11790م3 التي تشكلت على عدد 8640 م3 من الرمال وعدد 3150 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، وعدد 5000 كيس سعة 50 جالون، إضافة إلى غسيل وتعقيم الحاويات الموجودة داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مؤكدا استمرار الحملة حتى الانتهاء من رفع جميع الأنقاض داخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية.