9 وظائف شاغرة لدى شركة الشايع في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (9) وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– نائب مدير المتجر (عدد وظيفتين).

– مدير متجر (عدد وظيفتين).

– مدير المبيعات.

– مروج مرئي.

– مشرف متجر.

– مدير منطقة (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا )