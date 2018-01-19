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 البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

 البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

وفر البنك الإسلامي للتنمية، في جدة، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة الماجستير والبكالوريوس.

وجائت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي صلة.

– مدير تقييم مخاطر الائتمان ومراقبتها: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

– مدير أول مراجعة الائتمان: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد المصرفي، أو المالية، أو إدارة الأعمال).

وأعلن البنك عبر موقع الالكتروني أن التقديم متاح حتى تاريخ 8 فبراير، والتقديم للوظائف ومعرفة الشروط عبر موقع البنك من هنا

 


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