مساعدات استرالية للاجئي الروهينغا ببنغلاديش

كانبرا(صدى):

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقدم مساعدات بقيمة 1.5 مليون دولار أسترالي لمواجهة تفشي عدوى الدفتيريا البكتيرية شديدة الخطورة في مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر عن مكتبها :” إن هذه المساعدات ستقدم إلى المنظمة الدولية للهجرة لتوفير الأدوية المنقذة للأرواح والمساعدة في عمليات الحجر الصحي للمرضى وتدريب الطواقم الطبية المحلية وتعزيز أنشطة التوعية المجتمعية الرامية إلى خفض معدلات العدوى “.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات سترفع إجمالي المساعدات الأسترالية المقدمة إلى الروهينغا الذين فروا من العنف في ولاية راكين في ميانمار إلى 31.5 مليون دولار أسترالي منذ سبتمبر 2017م.

يذكر أن الدفتيريا ” الخناق” هي عدوى بكتيرية خطيرة تؤثر على الأغشية المخاطية في الحلق والأنف وفي حال تركت دون علاج فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا شديدة على الكليتين والجهاز العصبي.