أمير القصيم: التعاون بين الأمانة و ” المياه ” أزال عوائق المشاريع

سالم المطيري(صدى):

ناقش أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مع وزير النقل الدكتور نبيل محمد العامودي، خلال استقباله له أمس (الخميس) في مكتبه بالإمارة، عددا من الموضوعات المتعلقة بالطرق والنقل في منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقطاع النقل والطرق.

وتفقد أمير منطقة القصيم، يرافقه وزير النقل، نفق طريق الملك عبدالله، وتقاطع الخماسية بمدينة بريدة، وعدداً من المشاريع المنفذة فيها، إذ استمع إلى شرح مفصل عن أداء العمل في كلا المشروعين من قبل مدير عام النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري، الذي أكد أن المشروع كان يواجه عدداً من العوائق، التي شملت مشروع تصريف السيول ومشاريع ممرات شبكة المياه، مبيناً أن التعاون المثمر بين أمانة المنطقة وإدارة خدمات المياه وحد الصفوف لإزالتها.

فيما بين الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن مثل هذه الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة، وزيارة وزير النقل، هي دافع كبير للمسؤول والمقاول نحو تحقيق مضاعفة الجهود لخدمة أبناء هذه البلاد، مؤكداً أن العمل يسير على ما يرام، وأن العوائق تمت إزالتها بتكاتف جميع الإدارات في أمانة المنطقة وإدارة خدمات المياه والجهات الخدمية الأخرى، مشيراً إلى أن الاعتمادات التي تطلب من وزارة النقل تم تأمينها والعمل يجري على قدم وساق لإنهاء هذه المشاريع.