أندية الحي بتعليم مكة تختم فعاليات الربيع ب300 فعالية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت أندية مدارس الحي بتعليم مكة المكرمة فعالياتها وبرامجها خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي “شتانا ترفيه ” تحت شعار ( الحي يحييك) بأكثر من 300 برنامج ونشاط استقاد منها أكثر من 5000 طالب وطالبة وزوار ومرتادي النادي من آهالي الحي المشاركين في 22 نادي للبنين والبنات موزعة على كافة أحياء مدينة مكة المكرمة ومحافظتها الجموم وبحرة والكامل .

واشتملت الفعاليات على عدة أنشطة وبرامج متعددة ومتنوعة هدفت الى ترسيخ القيم الايمانية وتعزيز الانتماء الوطني واستثمار أوقات الفراغ ،

وراعت الخصائص العمرية وتوجيه القدرات والمهارات والمواهب الوجه الحسنة خلال فترة الاجازة من خلال ديوانيات بالنادي التي جمعت بين آصالة الماضي وعراقة الحاضر وخبرات السنين، وكذلك تنفيد برامج ومنافسات رياضية ومسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وشبابية ومهرجانات للصغار ومشاركات أسر منتجة وبرامج ترفيهية وترويحية ومبادرات تطوعية ومجتمعية ومهنية .

اضافة الى برامج تدريبية في المهارات وتنمية الشخصية وفن التعامل والتواصل، والاعداد لسوق العمل وكذلك القيام بزيارات للمرضى بالمستشفيات والمكتبات والمتاحف.

وقد تنافست أندية الحي بنين وبنات في تقديم الجديد والمفيد والجدية والجودة في برامجها وبما يتناسب مع كافة الأعمار ،

وقد أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي بالجهود المميزة من كافة فرق العمل والعاملين بأندية مدارس الحي وماقدموه خلال فترة منتصف الفصل الدراسي من برامج وأنشطة حفظت للطلاب والطالبات أوقات فراغهم خلال هذه الاجازة وعززت ولائهم لوطنهم ومجتمعهم ،وما اتسمت به فعالياتها وبرامجها من تنوع وجودة لقيت رضى المستفدين ووطدت العلاقة بين الأندية وآهالي الحي بما يحقق الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة .