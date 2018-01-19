تفاصيل لقاء الحريري والسفير البريطاني لدى لبنان
التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الخميس، بالسفير البريطاني في لبنان ” هيوغو شورتر” لبحث آخر التطورات على الساحة الإقليمية.
وأكد السفير البريطاني ، أن بلاده هي أحد أكبر الداعمين للبنان، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان ” النأى بالنفس ” من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار فى البلاد.
وأوضح شورتر، أنه تم الحديث فيما يخص الانتخابات النيابية المقبلة بلبنان ،مؤكدا ضرورة إجرائها في موعدها المحدد فى السادس من مايو المقبل.
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