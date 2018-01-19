 تفاصيل لقاء الحريري والسفير البريطاني لدى لبنان

بيروت(صدى):

التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الخميس، بالسفير البريطاني في لبنان ” هيوغو شورتر” لبحث آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

وأكد السفير البريطاني ، أن بلاده هي أحد أكبر الداعمين للبنان، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان ” النأى بالنفس ” من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار فى البلاد.

وأوضح شورتر، أنه تم الحديث فيما يخص الانتخابات النيابية المقبلة بلبنان ،مؤكدا ضرورة إجرائها في موعدها المحدد فى السادس من مايو المقبل.