انفجار قنبلة يدوية جنوب باكستان من قبل مجهولون

اسلام اباد(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون في وقت متأخر من الليلة الماضية بإلقاء قنبلة يدوية في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضح مسئول الشرطة في كراتشي عديل شانديو أن مسلحين يستقلون دراجات نارية ألقوا قنبلة يدوية أمام محال تجارية في منطقة ” كهاردار” بمدينة كراتشي مما أدى إلى مصرع شخص على الفور وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة وشرعت في البحث عن المسلحين الذين لاذوا في الفرار، مشيرًا إلى أنه لم تعلن أي جهة المسئولية حتى الآن.