دراسة: السمك يعالج الإكتئاب

متابعات(صدى):

كشفت العديد من الدراسات أن هناك علاقة بين تناول السمك وخفض الاكتئاب، حيث أظهرت مجموعة من الباحثين اليابانيين أن تناول السمك المعتدل يوصى به لمنع الاكتئاب.

وحقق الباحث ” يوتاكا ماتسوكا ” بالمركز الوطني للسرطان في اليابان وكلية الطب بجامعة توياما، في العلاقة بين استهلاك الأسماك وخطرالاكتئاب الشديد.

وأجريت الدراسة على 1181 فرداً على مدى 25 عاماً، وتم إجراء تقييم نفسي لكل من هؤلاء الأفراد باستخدام كل من الاستبيانات القياسية والتقييم من قبل الأطباء النفسيين المدربين.

وأكد الباحثون أن الأسماك تحتوي على مكونات يعتقد أن لها تأثير مضاد للاكتئاب وهى الأحماض الدهنية غير المشبعة “أوميجا 3” وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض دوكوسابنتاينويك “DPA”.