بعد خبر وفاتها..رجل يفاجأ بأن زوجته على قيد الحياة

واشنطن(صدى):

علم زوج أمريكي بنبأ وفاة زوجته، بعدما أبلغته الممرضة بإحدى المستشفيات ، لكنه فوجئ بعد ساعة عندما وجدها نائمة في غرفة المستشفى.

وبعدما سيطر الحزن على فرانك بريديس، صاحب الـ 63عاما، بعد خبر وفاة زوجته ” ساندرا “، انتابته فرحة شديدة ةحالة من عدم التصديق عندما وجدها حية أمام عينيه، حيث اختلط الأمر على الممرضات، وأبلغوا الزوج تفاصيل مريض آخر.

يذكر أن ساندرا تُعالج في مستشفى رويال ديفون بالمملكة المتحدة لتتلقى العلاج من مرض السرطان.