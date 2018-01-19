طرق لتنمية مهارات أطفال التوحد بالمنزل

متابعات(صدى):

كثيرًا ما يلجأ الآباء والأمهات إلى مراكز التخاطب والتدريب الخاصة بأطفال التوحد،من أجل تنمية مهارات أبناءهم، ولكن يوجد أيضًا الغير قادرين ماديا على إرسال أولادهم لمراكز التخاطب.

وأوضح الأطباء أن مراكز التدريب الخاصة بأطفال التوحد تعتمد على تدريب وتأهيل الاطفال على التواصل، ومن الممكن اتباع طرق معينة للوصول لنفس النتيجة التي يقوم بها المركز.

ومن الطرق التي يمكن اتباعها في المنزل:

– التواصل : عن طريق دعم الطفل وتدريبه على التواصل بالنظرات، وتشجيعه على تصرفاته الصحيحة سواء بتقديم شىء يحبه أو كلام معنوى أو نوع طعام يفضله.

– التواصل اللفظي : من خلال تدريب الطفل على أسماء بعض الأشياء سواء الفاكهة أو الأرقام أو الطعام.

– اختيار بعض الأنشطة التى تساعد الطفل على تنمية مهاراته.

– عدم تلبية احتياجاته دائما وتدريبه على الإذن وطلب الاشياء بعيدا عن الصراخ والصوت العالى.