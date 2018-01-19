زيت جوز الهند يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

متابعات(صدى):

أكد باحثون أن استهلاك زيت جوز الهند يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقام أستاذ بأمراض القلب في جامعة ” كامبريدج ” القائم على الدراسة ،بإجراء أبحاثه على 94 متطوعا تراوحت أعمارهم ما بين 50- 75 عاما.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات طلب من كل منهم استهلاك ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، والمجموعة الأخرى زيت الزيتون البكر الممتاز ، والمجموعة الثالثة تتناول الزبد غير المملح يوميا لمدة أربعة أسابيع، ذلك بهدف تحليل تأثير تناول الدهون بانتظام على مستويات الكوليسترول.

وأشارت النتائج إلى أن المشاركين الذين تناولوا الزبد شهدوا ارتفاعا متوسطا نسبته 10 % في مستويات الكوليسترول السيئ.

بينما شهد أولئك الذين استهلكوا زيت الزيتون ارتفاعا طفيفا في مستويات الكوليتسرول السىء بنسبة 5٪.

وشهد فيه المشاركون الذين تناولوا زيت جوز الهند انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 15% فى مستويات الكوليسترول السىء.