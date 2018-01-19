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تظاهرات لأكراد سوريا ردًا على تهديدات أردوغان بالهجوم على عفرين

تظاهرات لأكراد سوريا ردًا على تهديدات أردوغان بالهجوم على عفرين
دمشق(صدى):

تظاهرآلاف من أكراد سوريا ، الخميس، للتنديد بأردوغان، على خلفية تهديدات أنقرة الأخيرة بالهجوم على مدينة عفرين.

وحمل المتظاهرون صورا مسيئة للرئيس التركي أردوغان، مرددين هتافات ” يسقط يسقط أردوغان ” و” بأرواحنا ودمائنا نحن معك يا عفرين “.

وكتب المتظاهرون على اللافتات بالعربية والكردية ” ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على شعبنا في عفرين ” .

كان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أعلن ،الخميس ، أن القوات الجوية السورية جاهزة لتدميرالطائرات التركية في حال شنها أي هجوم على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.

 


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