تظاهرات لأكراد سوريا ردًا على تهديدات أردوغان بالهجوم على عفرين
تظاهرآلاف من أكراد سوريا ، الخميس، للتنديد بأردوغان، على خلفية تهديدات أنقرة الأخيرة بالهجوم على مدينة عفرين.
وحمل المتظاهرون صورا مسيئة للرئيس التركي أردوغان، مرددين هتافات ” يسقط يسقط أردوغان ” و” بأرواحنا ودمائنا نحن معك يا عفرين “.
وكتب المتظاهرون على اللافتات بالعربية والكردية ” ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على شعبنا في عفرين ” .
كان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أعلن ،الخميس ، أن القوات الجوية السورية جاهزة لتدميرالطائرات التركية في حال شنها أي هجوم على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.
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