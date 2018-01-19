الاتصالات تطلق عرض تخفيض على باقات كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع

عادل الحربي (صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية STCعرض التخفيض الخاص بباقات شرائح بيانات كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع، خلال فترة العرض بداية من يوم الأربعاء 17 يناير 2018م ولمدة شهر.

وأصبح متاحاً للعملاء الحصول على باقة كويك نت المفوترة (شهر لا محدود) بسعر 220 ريال، والحصول على باقة كويك نت 100 جيجابايت بسعر 100 ريال فقط بدلاً من 150 ريال ويستمتع العميل بالأسعار المخفضه لمدة ٣ أشهر، أما باقة كويك نت مسبقة الدفع (شهر لا محدود) بسعر 220 ريال بدلاً من 350 ريال سابقاً ، وباقة كويك نت300 جيجابايت لمدة 3 أشهر فـستكون متاحة بسعر 400 ريال فقط بدلاً من 500 ريال.

وقد أعلنت الاتصالات أن الأسعار الجديدة لباقات كويك نت لا تشمل نسبة الـ 5% ضريبة القيمة المضافة، كما لا تطبق سياسة الاستخدام العادل على استخدام الباقات اللامحدودة.

ويأتي تقديم شركة الاتصالات السعودية لعرض التخفيض على باقات محددة من كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع، استمراراً للعروض وللباقات المتنوعة التي سبق طرحها بمميزات ومدد اشتراك مختلفة، مدعومة بما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.