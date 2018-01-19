الأسبوع المقبل..جولة أوروبية لوزير الخارجية الأمريكي

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ” هيذر ناورت ” في تصريح صحفي :” إن الجولة تشمل كلاً من بريطانيا وبولندا وفرنسا وسويسرا حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين هناك ، وستتركز محادثاته على القضايا الدولية لاسيما الأمنية منها “.

وأضافت ناورت أن تيلرسون سيشارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيبدأ في الـ24 من الشهر الجاري.