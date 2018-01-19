بالصور..مقتل طفلة وإصابة 17 في حادث دهس بالبرازيل عن طريق الخطأ

برازيليا(صدى):

أسفر حادث دهس بشاطئ كوباكابانا بمدينة ” ريو دي جانيرو” البرازيلية، عن مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين عن بعدما صعدت السيارة على الرصيف.

وأوضحت السلطات البرازيلية، أن السيارة صعدت عن طريق الخطأ على رصيف كورنيش كوباكابانا، وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث، الذي اتضح أنه أصيب بنوبة صرع، وتم العثور على الأدوية للصرع بسيارته.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث فى شاطئ كوباكابانا،و حاول المسعفون إنقاذ المصابين الذين دهستهم السيارة.