حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية ويتوقع ان تصل سرعتها الى 55كم/ ساعة على المناطق تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف وحائل وقد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية وتمتد الى مناطق ( القصيم ، الرياض والشرقية ) في حين تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالي لهطول امطار رعدية على المناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ( تشمل الاجزاء الساحلية منها).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .