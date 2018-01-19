 العراق تؤكد استمرار التنسيق مع التحالف الدولي للقضاء على داعش

بغداد(صدى):

صرح قائد عمليات ” نينوي ” فى العراق اللواء نجم الجبورى ، الخميس، باستمرار التنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي فى المحافظة، مشيرًا إلى مواصلة عمليات التفتيش بمناطق نينوي الصحراوية.

وأوضح الجبوري ، أن العملية الأمنية التي تم تنفيذها قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارإلى أن التنسيق المشترك ساهم في إنجاح غارات التحالف التي استهدفت مقرات وأنفاق التنظيم الإرهابي.