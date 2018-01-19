رئيس مكتب شؤون حجاج مصر يشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

أشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اللواء محمد عمرو علي لطفي، بـ”الخدمات” التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وثمّن الخدمات المتقدمة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لهم، مشيدا “بالتقنيات الحديثة” التي تستخدمها الوزارة التي “سهلت عليهم أداء مناسكهم بكل سهولة وطمأنينة، مما حقق الانسيابية اللازمة والشفافية العالية في كافة إجراءاتهم، منذ قدومهم للأراضي المقدسة، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم”.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمقر ” الوزارة ” بحي ” الحمراء ” بمكة المكرمة اليوم رئيس مكتب شؤون حجاج مصر والوفد المرفق له، وفقًا للتوجيهات بالإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج هذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفي إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة بالتنسيق مع شؤون الحجاج في دول العالم الإسلامي وترتيب متطلبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحجّ.

وشكر وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شؤون حجاج مصر والوفد المرافق له على تعاونهم وإشادتهم بنجاح موسم حج العام الماضي.