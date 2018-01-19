انضمام أضخم مروحية عسكرية في العالم لسلاح الجو الأردني

عمان(صدى):

أعلن جناح النقل الجوي في مطار ” ماركا ” العسكري ، الخميس ، إنضمام المروحية ” MI-26 T2 ” لصفوف السلاح الجوي الأردني.

وتعتبر” MI-26 T2 ” أضخم طائرة نقل مروحية في العالم، فهي قادرة على رفع حمولة 20 طنًا داخلية أو معلقة، أو 82 جنديًا بكامل تجهيزاتهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة، والتحليق في مختلف الظروف الجوية، كما تتمتع بمحركات ذات قدرات عالية.

وأفادت مصادر أردنية أن هذه الطائرة دفعه أولى يتبعها عدد آخر من الطائرات المروحية من الطراز ذاته، لتواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة سياسة التحديث والتطوير في منظومة عمل سلاح الجو الملكي.