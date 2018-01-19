الرياح تقطع الكهرباء عن شمال سيناء
أدت الرياح والعواصف الشديدة شمال سيناء، إلى انقطاع التيارالكهربائي عن قرى مركز بئر العبد.
وتسبب سوء الأحوال الجوية في عدد كبير من الأعطال نتيجة انفصال الدوائر الكهربائية عن مساراتها.
وتعرضت سيناء لموجة برد ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، مصحوبة بأمطار في المساء، مما أثر على الحركة التجارية، كما توقفت حركة الصيد في مياه البحر المتوسط.
واحتمت المراكب وسفن الصيد والسفن التجارية بميناء العريش البحري خوفًا من النوات البحرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13735 ] نشر منذ 31 دقيقة
يقولون شركة الكهرباء في مصر قطعت الكهرباء عن مصلحة المياة عشان ماسددو الفواتير
راحت مصلحة المياة وقطعت الماء عن شركة الكهرباء
رجعت شركة الكهرباء الكهرباء ورجعت مصلحة الماء الماء وراحو للحكومه يطلبونها تسدد عنهم
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13735 ] نشر منذ 30 دقيقة
شركة الكهرباء والمصلحة اذا ماسددت الحكومه يبون يقطعونها ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13735 ] نشر منذ 29 دقيقة
واذا قطعوها الحكومه بتقفل الشركة والمصلحه الحل ايه