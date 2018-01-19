الرياح تقطع الكهرباء عن شمال سيناء

القاهرة(صدى):

أدت الرياح والعواصف الشديدة شمال سيناء، إلى انقطاع التيارالكهربائي عن قرى مركز بئر العبد.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في عدد كبير من الأعطال نتيجة انفصال الدوائر الكهربائية عن مساراتها.

وتعرضت سيناء لموجة برد ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، مصحوبة بأمطار في المساء، مما أثر على الحركة التجارية، كما توقفت حركة الصيد في مياه البحر المتوسط.

واحتمت المراكب وسفن الصيد والسفن التجارية بميناء العريش البحري خوفًا من النوات البحرية.