بيتر كراوتش على رادار تشيلسي لتعزيز هجومه فى الشتاء

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن سعى نادى تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم فريق ستوك سيتي بيتر كراوتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق.

وفقا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية فإن تشيلسي حول اهتمامه بضم مهاجم ستوك سيتي الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى رمضان صبحى، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، ليكون بديلا للمهاجم البلجيكي ميشي باتشواى الذى اقترب من الرحيل عن الفريق.

أضافت الصحيفة أن البلوز كان يرغبون فى ضم اندى كارول مهاجم فريق وستهام إلا أن الإصابة التى تعرض لها الأخير فى الكاحل والتى ستبعده أكثر من 4 أسابيع، أنهت إهتمام تشيلسي بضم اللاعب.

وكان كرواتش قد انضم لصفوف فريق ستوك سيتي عام 2011، حيث سجل 49 هدفا خلال 186 مباراة.