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مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض في تحطم مروحية

مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض في تحطم مروحية
لوساكا(صدى):

أسفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر، عن مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض ” روي بينيت ” ، وأربعة أشخاص آخرين من بينهما زوجته، شمال ولاية ” نيو مكسيكو ” الأمريكة.

وأفادت الشرطة إن سقوط الطائرة أسفر عن مقتل بينيت وهو يبلغ من العمر 60 عاما، وزوجته هيذر بينيت، وجيمس كولمان دود وهو من كولورادو ، وتشارلز ريلاند بيرنيت وهو من تكساس، وبول كوب.

يذكر أن ” بينيت ” كان أمين صندوق حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض سابقا، وقضى فترة فى السجن خلال حكم الرئيس روبرت موجابي.

وقد صرح مؤخرا لشبكة ” سي.إن.إن ” بأن بلده لن يسمح لنفسه بأن يحكمه نظام دكتاتورى مرة أخرى.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13735 ] نشر منذ 22 دقيقة

سدحوه ولا ربك سدحه

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