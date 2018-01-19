مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض في تحطم مروحية

لوساكا(صدى):

أسفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر، عن مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض ” روي بينيت ” ، وأربعة أشخاص آخرين من بينهما زوجته، شمال ولاية ” نيو مكسيكو ” الأمريكة.

وأفادت الشرطة إن سقوط الطائرة أسفر عن مقتل بينيت وهو يبلغ من العمر 60 عاما، وزوجته هيذر بينيت، وجيمس كولمان دود وهو من كولورادو ، وتشارلز ريلاند بيرنيت وهو من تكساس، وبول كوب.

يذكر أن ” بينيت ” كان أمين صندوق حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض سابقا، وقضى فترة فى السجن خلال حكم الرئيس روبرت موجابي.

وقد صرح مؤخرا لشبكة ” سي.إن.إن ” بأن بلده لن يسمح لنفسه بأن يحكمه نظام دكتاتورى مرة أخرى.