فوائد عديدة للفراولة من ضمنها ” تبييض الأسنان ” ومقاومة التجاعيد

متابعات(صدى):

تعتبرالفراولة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين C الذي يحتاجه الجسم بكثرة، خاصة في الشتاء، كما أنها تحتوي على الألياف والسوائل التي تسهم في الشعور بالشبع.

وينصح أطباء التغذية بتناول الفراولة فهي تسهل عملية الهضم ،وسعراتها الحرارية منخفضة، ومفيدة للقلب وتخفض ضغط الدم وتحافظ على صحة العين وترفع القدرات الدماغيّة.

ومن ضمن الفوائد فهي تساعد على تبييض الأسنان ،ومقاومة التجاعيد وتحسين صحة البشرة،فهي تحتوي الكولاجين وتنشط تجديد الخلايا فيها مما يكسبها النضارة.