انقطاع الكهرباء وإصابة أثنين في حيفا لسوء الأحوال الجوية

تل أبيب(صدى):

تعرضت إسرائيل، مساء الخميس، إلى رياح شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإصابة اثنين بعدة جروح وكسور، بعد سقوط الأشجار على أعمدة الإنارة.

وأفادت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في قطع الكهرباء بعدة مناطق في انحاء اسرائيل ،ولا سيما ” حيفا ” الواقعة شمال إسرائيل.

وسقطت الأشجار على أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة في حيفا، مما أسفر عن إصابة رجلين على الأقل بجروح وكسور في أماكن متفرقة من الجسد.