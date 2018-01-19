انقطاع الكهرباء وإصابة أثنين في حيفا لسوء الأحوال الجوية
تعرضت إسرائيل، مساء الخميس، إلى رياح شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإصابة اثنين بعدة جروح وكسور، بعد سقوط الأشجار على أعمدة الإنارة.
وأفادت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في قطع الكهرباء بعدة مناطق في انحاء اسرائيل ،ولا سيما ” حيفا ” الواقعة شمال إسرائيل.
وسقطت الأشجار على أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة في حيفا، مما أسفر عن إصابة رجلين على الأقل بجروح وكسور في أماكن متفرقة من الجسد.
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