طريقة بسيطة للتخلص من آثار الحبوب

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من مشاكل الحبوب وآثارها بالوجه، وتلجأن للبحث عن وصفات وماسكات، أو أدوية معينة للتخلص من تلك المشكلة.

ومن ضمن الوصفات التي ينصح بها خبراء التجميل والعناية بالبشرة للقضاء على آثار الحبوب ومشكلاتها، وصفة تتكون من الزبادي ،والعسل الأبيض.

كل ما ستحتاجين اليه هو : ملعقتان كبيرتان من الزبادي،وملعقة من العسل ، ونصف كبسولة فيتامين ه من الصيدلية.

قومي بخلط المكونات مع بعضها جيداً ، وضعى الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة ،ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين النتيجة في وقت قياسي.