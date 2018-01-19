أسينسيو يقود ريال مدريد لفوز قاتل على ليجانيس فى كأس إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ليجانيس بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب “دى بوتاركي” فى ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 89 ليسجل هدف الفوز باللقاء عن طريق نجمه الشاب ماركو أسينسيو، والذى استغل عرضية زميله فى الفريق ثيو هرنانديز ليقابلها بتسديدة رائعة فى شباك ليجانيس.

يذكر أن لقاء الإياب سوف يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي.