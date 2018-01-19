خبراء تجميل: ” الخل ” يخلص الشعر من القشرة

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من مشاكل قشرة الشعر، وكثيرا ما تبحثن عن أنواع مخصصة من الشامبو للقضاء على القشرة، خصوصا في فصل الشتاء.

ونصح خبراء التجميل بوصفة منزلية سهلة، يمكنك تطبيقها في وقت قياسي، باستخدام “الخل ” ،لفعاليته ضد القشرة.

فيحتوي الخل على البوتاسيوم والأنزيمات النشطة التي تخلصك من الحكة ،ويحارب الفطريات التي تسبب قشرة الشعر وهو يساعد أيضًا في التخلص من الجلد الميت الذي يشكل رقائق من قشرة ويسد جذور الشعر.

كل ماعليك فعله فقط هو مزج نصف كوب ماء دافئ مع نصف كوب من الخل ،و تتغير الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

ثم قومي بصب الخليط على الشعر، وافركيه بلطف لعدة دقائق، ومن ثم شطفه جيدا بالماء بدون استعمال الشامبو.