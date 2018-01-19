بعد قرار خفض التمويل..أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينين

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عدم صرف الولايات المتحدة للمساعدات الغذائية قيمتها 45 مليون دولار، والتي تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين.

وفي وقت لاحق أعلنت الخارجية الأمريكية عن قرارها بخفض تمويل وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين ” الأونروا ” ، وتعليق مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار لإجراء إصلاحات لم تحددها.

وكانت ” أونروا “علقت على قرار وزارة الخارجية الأمريكية بخفض التمويل ، مؤكدة أن هذا القرار يهدد رسالة الوكالة ويضر الأمن الإقليمي.