بوجبا يصل إلى تدريبات مانشستر يونايتد بسيارة رولز رويس جديدة

نواف السالم(صدى):

قام النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بشراء سيارة جديدة من طراز روز رويس، والتى يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترلينى، وظهر وهو يقودها أثناء وصوله لتدريبات يونايتد.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية فقد التقطت عدسات المصورين بوجبا وهو يصل إلى التدريبات بسيارته الجديدة، التى تميزت بلونها الأسود، ليكون ثانى لاعب فى يونايتد يقتنى سيارة من هذا الطراز بعد روميلو لوكاكو نجم خط الهجوم.

ونشر بوجبا صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من داخل التدريبات مع زملائه مراون فيلاينى، هنريك مخيتاريان، أنتونى مارسيال، ودالى بليند، وعدد آخر من اللاعبين، وعلق قائلاً: “الفريق الفائز اليوم”، وذلك فى إشارة إلى الفوز الذى حققه يونايتد فى مباراته الأخيرة على ستوك سيتى بثلاثية نظيفة، والتى صنع خلالها بوجبا هدفين، ليصل إلى 9 “أسيست” فى 13 مباراة، ويصبح أكثر لاعب يصنع أهدافاً فى البريميرليج، خلال الموسم الحالى.