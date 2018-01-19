فوائد ” القرفة ” في مكافحة الفيروسات

متابعات(صدى):

أكتشف باحثون فعالية القرفة ضد الفيروسات ومكافحتها، وبالتالي قدرتها على الوقاية من الأمراض التي يتعرض لها الجسم بسبب الفيروسات.

وأجرى علماء جامعة ” تورو الأمريكية ” دراسة خواص القرفة، وأكدوا أن للقرفة أثرًا واضحًا في مكافحة الفيروسات، حيث نجح محلول مائي يحوي 5 ملجم من القرفة بالقضاء على الفيروس خلال 10 دقائق بشكل تام.

وأوضحت الدراسة أن عصارة القرفة تدمر الغلاف البروتيني للفيروس، ما يمنع تكاثره ونشاطه، لذلك تناول ملعقة أو اثنتين من القرفة يوميًا قد يكون مفيدا في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفيروسات.

كما تُستخدم القرفة كنوع من المُطيبات للطعام، و تتخلص من الروائح المزعجة للحوم الحمراء ولحم الدجاج وكنوع من التوابل في بعض الأصناف الأخرى من الطعام.