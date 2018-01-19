تسمية أنثى فيل في كينيا على اسم زوجة رئيس الوزراء الكندي

متابعات(صدى):

تبعا لتقليد منظمة ” احفظ الأفيال ” بمنح أسماء للأفيال، أطلقت حديقة حيوان في كينيا، اسم صوفي باسم زوجة رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، لأنثي فيل ولدت أول طفل لها مؤخرا.

وبحسب صحيفة كينية، تم إطلاق اسم صوفي جريجوار ترودو، على أنثى فيل في حديقة سامبورو في كينيا، بعد أن وضعت طفلها الأول وذلك ضمن تقليد منظمة “أحفظ الأفيال”.

وأكد رئيس المجلس العلمي في منظمة ” احفظ الأفيال ” أنه يتم تسمية الأفيال وفقا لوحدات الأسر، فهناك مجموعة من الأفيال تعتبر “السيدات الأولى”.

وقال : “فهناك فيلة كبيرة تحمل اسم روسالين كارتر، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، كما أن هناك فيلة تحمل أسم ميشيل أوباما “.