فوائد تناول أوراق النعناع كمُسكن للآلام

متابعات(صدى):

يفضل الكثير تناول مشروب النعناع الأخضر، أو إضافته للشاي، أو بعض الأطعمة، لإعطائه مذاق جميل للأطعمة، لكن لا يعلم الكثيرون الفوائد العديدة التى يمنحها تناول النعناع بصورة مستمرة.

فالنعناع يتصدى لمشكلة آلام المعدة، والشعور بالقئ، لاحتوائه على المواد المضادة للالتهابات والفيروسات.

كما يساعد تناول النعناع في القضاء على مشكلة التهابات البشرة ،خاصة البثور السوداء والهالات السوداء.

ويعمل النعناع كمسكنا فعالا للقضاء على آلام الصداع النصفي، إضافة إلى ذلك القضاء على مشكلة السموم الموجودة في المعدة وكذلك الدم والكلى والكبد.

ويعتبر النعناع أيضًا فاتح للشهية، ومزيل لعسر الهضم، يستعمل لمرضى الكوليرا والإسهال، ويلعب دوراً في رفع درجات الحرارة بداخل الجسم وإحداث التعرّق.