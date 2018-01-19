فوائد ” الإسبرين ” للبشرة الدهنية والجافة

متابعات(صدى):

أكد خبراء العناية بالبشرة أن الإسبرين يساعد في حل مشاكلها، فهو منظف جيد لمسام البشرة ،ويساعد في التخلص من الجلد الميت، ويقلل من ظهور التجاعيد، وانتفاخات الوجه وغيرها من الفوائد العديدة.

وفيما يلي شرح لطريقة عمل قناع الاسبرين للبشرة بمختلف أنواعها:

قناع الاسبرين للبشرة الجافة

يُطحن حوالي 5 أقراص من الاسبرين ، ويتم خلطهم بقليل من الماء، ثم ملعقة صغيرة من العسل.

إضافة إلى قطرات من زيت الزيتون،اللوز، الجوجوبا، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

قناع الاسبرين للبشرة الدهنية

طحن نفس كمية الاسبرين في الوصفة السابقه 5 أقراص ويخلطوا بقليل من الماء ، لكن الاضافات ستختلف، حيث يضع أصحاب البشرة الدهمية إلى الخليط، بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

ويجب أن تقومي بتنظيف بشرتك جيدا قبل وضع الماسك، ، ثم استخدمي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم تشطف البشرة جيدًا بالماء الدافئ، مرتين بالأسبوع.