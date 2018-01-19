المرأة تبدع بصناعة المأكولات الشعبية والعصرية في مهرجان ربيع بريدة 39

نورة الشهري (صدى):

تمكنت المرأة السعودية بكفاحها أن تبرهن للمجتمع أن لديها قدرات مختلفة ومثالية، إيماناً منها بأن تكون عضواً فاعلاً في مجتمعها وتثبت نفسها باقتدار، محققة خلف ذلك عدة نجاحات وإنجازات مبهرة.

وفي هذا السياق نجحت الفتاة هيام عبدالله البالغة من العمر 26 عاماً من استقطاب زوار مهرجان ربيع بريدة 39 من خلال محلها الذي رمزت له باسم ” لفائف العنب ” والذي يحوي بين جنباته أصنافا متعددة من الأكلات العصرية التي تروق للمتذوقين وتضاهي بجودتها أحدث المطاعم العالمية.

وأكدت أنها مهتمة كثيراً بصنع ورق العنب والملفوف بأنواعه ولها زبائن في محيط مجتمعها وخارجه، لافته النظر إلى أن لعائلتها وأقاربها دوراً بارزا في دعمها معنوياً لخوض غمار التجربة والمشاركة في خضم المجتمع من خلال المهرجانات والبازارات التي تقام بشكل دوري، مشيرة إلى أنها حققت مبيعات يوميه في المهرجان تقدر بـ 1000 ريال يومياً، مؤكده أنها حريصة على تسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل ذلك بشكل أوسع لتحقيق عوائد مادية مجزية.

وبين هيام أن ما تقوم بطهيه وعرضه في المهرجان يجد إقبالاً ورواجاً مثالياً من قبل الزوار، وأن لديها شغفاً كبيراً بمثل هذه المأكولات التي تروق للكثير من المتذوقين من زوار المهرجان.

وأفادت أن مهرجان ربيع بريدة 39 يعد مناسبة مهمة للمشاركة وإطلاع الزوار على منتجاتها، منوهه بالدور البارز للقائمين على المهرجان، وما يقدمونه من تسهيلات ملموسة ومثالية للأسر المنتجة، كما قدمت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه لكل ما من شأنه تأهيل وتشجيع الأسر المنتجة.