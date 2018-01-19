تفاصيل طعن قاتل الداعية ” التويجري” في غينيا
ذكرت صحيفة newsdeguinee الناطقة بالفرنسية، أنَّ شابًا أقدم، الخميس، على قتل كبير “الصيادين” المتهم بقتل الداعية عبدالعزيز التويجري في غينيا.
وقالت الصحيفة، ‘‘بعد مقتل الداعية التويجري في قرية كانتيدوجوبالاندو، في محافظة مانديانا، بطلق في الصدر بعد خطبة ألقاها هناك، وصل المحافظ تشيك ديالو لمكان الحادث ترافقه قوات الأمن”.
وأشارت إلى أنّ المحافظ كان يرغب في رؤية رئيس الصيادين التقليديين بالا كانتي، المشتبه في كونه مُطْلق النار على التويجري لسؤاله عن الحادث.
abdul[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 19 دقيقة
” وأشارت إلى أنّ المحافظ كان يرغب في رؤية رئيس الصيادين التقليديين بالا كانتي، المشتبه في كونه مُطْلق النار على التويجري لسؤاله عن الحادث. ” اتهام غير مؤكد والا كان بعث رجال الامن والقوا القبض عليه. لربما قتْل رئيس الصيادين زاد الطين بلة وغموضا.