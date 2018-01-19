تفاصيل طعن قاتل الداعية ” التويجري” في غينيا

علي القحطاني (صدى):

ذكرت صحيفة newsdeguinee الناطقة بالفرنسية، أنَّ شابًا أقدم، الخميس، على قتل كبير “الصيادين” المتهم بقتل الداعية عبدالعزيز التويجري في غينيا.

وقالت الصحيفة، ‘‘بعد مقتل الداعية التويجري في قرية كانتيدوجوبالاند​و، في محافظة مانديانا، بطلق في الصدر بعد خطبة ألقاها هناك، وصل المحافظ تشيك ديالو لمكان الحادث ترافقه قوات الأمن”.

وأشارت إلى أنّ المحافظ كان يرغب في رؤية رئيس الصيادين التقليديين بالا كانتي، المشتبه في كونه مُطْلق النار على التويجري لسؤاله عن الحادث.