فرنسا تدعو لمجموعة عمل دولية لمراقبة هجمات الأسلحة الكيماوية

باريس(صدى):

وجهت فرنسا دعوة إلى نحو 30 دولة من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العمل لمراقبة هجمات الأسلحة الكيماوية ،وفرض عقوبات على المسؤولين.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي ،الخميس، أعلن مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن بلاده ستستضيف اجتماعا ،يوم الثلاثاء القادم، في باريس لإطلاق تلك المبادرة التي من شأنها وقف انتشار الأسلحة الكيماوية.

وبحسب ” رويترز”، جاء في دعوة فرنسا أن المجموعة ستعمل معا لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمجلس الأمن الدولي : ” نحن قلقون بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط خاصة على أراضي سوريا والعراق ” ، مضيفًا : ” ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المخاطر الحقيقية لامتداد الإرهاب الكيماوي إلى خارج الشرق الأوسط مع الأخذ في الحسبان الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين”.