تعيين الدكتور سعد بن عطية نائباً لـ رئيس مجلس مصرف الإنماء

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مصرف الإنماء عن تعيين سعادة الدكتور سعد بن عطية الغامدي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية التي ستنتهي في 20 مايو 2019، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 17 يناير 2018.

وأوضح المصرف في بيان له يوم الأربعاء على أنه تم أخذ موافقة الجهات الرقابية على هذا التعيين.

وقال سعادة الدكتور بعد قرار التعيين : أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لكل الأعزاءِ الذين هنأوني وبذلوا لي دعواتهم على اختيار زملائي في مجلس إدارة بنك الإنماء نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية ، وفي مقدمتهم معالي الرئيس ، مؤكداً على تكاتف الجميع لتحقيق رسالة البنك ، في خدمة الوطن والمواطن

وأوضح أن التكليف الجديد هو استمرار للسابق وهو عضوية مجلس الإدارة (مستقلاً غير تنفيذي) ، ويظل عملي في شركة عبداللطيف جميل ، الذي اعتز به كثيراً كما هو دون تغيير ، سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا على النحو الذي يرضيه .

وقد حصل الغامدي دكتوراه الفلسفة ــ المحاسبة، من جامعة ولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 م، وماجستير العلوم في المحاسبة من نفس الجامعة عام 1974م، وبكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال بدرجة ممتاز (مع مرتبة الشرف الأولى) من جامعة الملك سعود 1971م.

وعمل الغامدي أستاذ مساعد بقسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 1401 إلى 1406هـ، كما شغل عدة مناصب في شركات سعودية منها “البحري” و”سابتكو” و”عبداللطيف جميل المحدودة