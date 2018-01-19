نجاح التجارب الأولية الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية على سطح المريخ

واشنطن(صدى):

كشف مسؤولون النقاب، الخميس، عن نجاح تجارب أولية بولاية نيفادا الأمريكية على جهاز مدمج للطاقة النووية جرى تصميمه لدعم مهمة طويلة المدة تطلقها إدارة ناسا إلى سطح المريخ.

وقدم مسؤولون في ” ناسا ” خلال مؤتمر صحفي بمدينة ” لاس فيجاس ” شرحا عن تطوير نظام الانشطار النووي الخاص بمشروع كيلوباور الذي تتولاه ناسا.

كانت التجارب بدأت في نوفمبر، بهدف توفير الطاقة لمهام فضائية مأهولة وغير مأهولة في المستقبل إلى القمر والمريخ وغيرهما من الوجهات داخل النظام الشمسي.

وأوضح المسؤولون، أنه من المقرر إجراء تجربة كاملة لنظام الطاقة الجديد قرب منتصف أو نهاية مارس القادم، وهو موعد متأخر قليلا عن الموعد الأصلي.