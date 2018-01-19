دراسة: يمكن للأشخاص المصابين بأمراض المفاصل ممارسة الرياضة

أماني الغامدي(صدى):

قال البروفيسور الألماني سفين أوسترماير إنه بشكل عام يمكن للأشخاص المصابين بأمراض المفاصل ممارسة الرياضة، بشرط ممارسة الأنواع الصديقة للمفاصل، والابتعاد عن الأنواع ذات الحركات العنيفة والمفاجئة.

وأضاف اختصاصي طب العظام أن مرضى التهاب المفاصل التنكسي المعروف أيضاً ” بالفُصال العظمي ” وغيره من تلفيات المفاصل يمكنهم ممارسة الرياضات، التي تحتوي على حركات أقل إجهادا للمفاصل.

وأشار إلى أن السباحة تعد مثالية لهؤلاء المرضى وكذلك للأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن؛ نظرا لأن السباحة تقلل من وزن الجسم، مما يسهم في تخفيف الحِمل الواقع على المفاصل.

وأكد كريج أنه لا يمكن تدريب المفاصل نفسها، ولكن تقوية الأنسجة المحيطة بها تعود عليها بالفائدة، لافتة إلى إمكانية التدريب على الأجهزة في صالة اللياقة البدنية، ولكن تحت إشراف مدرب أو اختصاصي علاج طبيعي. فبذلك يتم التدريب على نماذج الحركة الشائعة خلال الحياة اليومية بشكل سليم، مثل رفع الأغراض وحَمل الحمولات وثني الركبة.